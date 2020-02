Nella crisi finiscono pure Carles Perez e Villar. E Florenzi al Valencia…

Una prima non felice quella di Villar e Carles Perez con la maglia della Roma., che cade a Reggio Emilia. L’ingresso di due ragazzi appena arrivati è parso come un messaggio di Fonseca alla dirigenza. Come a dire, questi mi avete comprato e questi devo utilizzare. La Roma, che nelle ultime due settimane ha preso Zaniolo e Diawara, si presenta alla corsa Champions più debole di prima, visto che non sono arrivati calciatori al loro livello. E contro il Bologna non ci sarà neppure Pellegrini squalificato. Questo potrebbe dare ua nuova chance a Villar, magari in corsa. Diverso il cado di Perez: se Under non ritrova la giusta ispirazione, ci sarà spazio per l'ex Barcellona. Non era quindi Florenzi, che intanto ha esordito a Valencia, l'origine di tutti i mali.

(gasport)