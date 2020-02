Montella a Dzeko: "Con me a quota 102. Anche tu campione"

"Complimenti campione, benvenuto in famiglia", con questo messaggio Vincenzo Montella ha accolto Edin Dzeko al sesto posto della classifica dei marcatori romanisti di sempre. Con il gol al Lecce, infatti, il bosniaco ha raggiunto quota 102 reti, come l'aeroplanino, mettendo nel mirino Manfredini (104). "Dopo l'amore di mio figlio Emanuele, che mi chiedeva una foto con te, dopo la casa nella stessa via e la maglia col 9, ora abbiamo in comune un grande numero, il 102", il messaggio completo di Montella affidato ad Instagram.

Fonseca, intanto, spera di riuscire a trattenere a Roma Smalling e Mkhitaryan: "Vorrei restassero - le parole del tecnico a Sky Sport UK - .Chris è un grande giocatore e uomo. Miki ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e dimostrando la sua qualità".

(La Repubblica)