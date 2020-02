Mkhitaryan-Kluivert il nuovo asse del gol

Spiragli (pochi) di luce dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Durante il match pareggiato in casa del Gent, l'accoppiata Mkhitaryan-Kluivert ha lasciato intravedere quello che può regalare alla Roma. Classe e velocità è il biglietto da visita del tandem armeno-olandese come testimonia al 29' l'azione del pari: tocco di esterno destro in verticale di Micki per Justin che a tu per tu con il portiere non sbaglia. Proprio Kluivert che alla vigilia aveva detto di essere consapevole di dover e poter segnare di più.

A prendersi la scena è stato però Mkhitaryan, a cui sono bastati 52 secondi per liberare Kolarov al tiro. Il palo colpito dal serbo non ha reso giustizia al lampo dell'armeno. Che ci ha riprovato al 29' con Kluivert, stavolta con successo: «La prima partita l'avevamo vinta solo 1-0 - ha spiegato poi nel post-gara - non era facile anche perché avevamo giocato appena tre giorni fa. Alla fine abbiamo pareggiato ma la cosa più importante è che siamo passati».

(Il Messaggero)