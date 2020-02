Pochi dubbi nella direzione di Guida, che si perde solo un episodio rilevante, ma comunque ininfluente. L’arbitro non vede la netta cintura di Svanberg (già ammonito) su Mkhitaryan in area di rigore, ma in precedenza c’è fuorigioco sullo scambio Dzeko-Bruno Peres. Senza troppe discussioni l’espulsione di Cristante: il centrocampista giallorosso entra in ritardo e con i tacchetti protesi in avanti su Orsolini.

(gasport)