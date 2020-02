Mkhitaryan ancora a parte. Diawara lavora

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nessun faccia a faccia tra la squadra e Fonseca a due giorni di distanza dal pesante ko subito in casa del Sassuolo. Il tecnico della Roma è stato infatti impegnato a Coverciano per la premiazione della Panchina d'Oro e ha fatto guidare la prima seduta della settimana al suo vice Nuno Campos. Ancora allenamento differenziato per Mkhitaryan, che ha ritardato di qualche giorno il rientro in gruppo rispetto alle previsioni dello staff medico, che sperava di metterlo a disposizione di Fonseca per il derby. L’ameno sarà convocato per l'impegno casalingo con il Bologna, partita che si giocherà a poco più di un mese di distanza da quella con il Torino in cui aveva rimediato una lesione bicipite femorale della coscia sinistra. Intanto Diawara, impegnato nel recupero dalla lesione al menisco esterno del ginocchio, ha continuato ad aumentare i carichi di lavoro seguendo la tabella di marcia stilata dopo la lesione al menisco esterno del ginocchio. E stata ufficializzata l'archiviazione - anticipata da Il Tempo - riguardo al procedimento aperto dalla Procura Federale su Petrachi. Il ds ha commentato con sollievo la fine di un caso che si è trascinato per mesi: «Accolgo con grande serenità questa decisione, con quella stessa serenità che avevo quando mi comunicarono l'apertura del procedimento. Sapevo di non aver violato nessuna norma ed ero consapevole di aver avuto sempre una condotta di rispetto ed osservanza dei regolamenti federali. Ringrazio la Roma».