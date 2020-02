Mkhitaryan al top: "Penso a vincere, non al mio futuro"

Contro il Lecce è stata probabilmente la miglior prestazione di Mkhitaryan da quando veste la maglia della Roma. L'armeno ha messo a segno un gol e sfornato un assist nel match vinto all'Olimpico contro i salentini: «Mi sento bene, perché nel calcio c’è sempre spazio per imparare e lavorare - le parole del giocatore a fine gara - si gioca a calcio per segnare o fare un assist, ma alla fine conta di più vincere le partite. E che la squadra vinca per me è più importante che fare un gol o un passaggio decisivo». Il giocatore invece non si sbilancia sul suo futuro: «Qui sto bene, ma è ancora presto per sapere cosa succederà. Ci sono ancora tre mesi di partite, poi Arsenal e Roma si parleranno e vedremo...».

(Gasport)