Mertens a Roma: il blitz, il pranzo e l'idea di Friedkin

Dries Mertens avvistato a Roma. L'attaccante del Napoli martedì scorso è stato visto in città, anche se non è noto il motivo del suo viaggio nella capitale. Il giocaotre potrebbe aver incontrato la dirigenza giallorossa o più semplicemente aver fatto visita alla sede Filmauro, dove spesso De Laurentiis organizza degli incontri lontano da Napoli. Il giocatore è stato avvistato in un ristorante in una traversa di via del Corso: a soli 3 chilometri sia dagli uffici di De Laurentiis che dall'hotel a Piazza della Repubblica dove hanno alloggiato gli emissari di Friedkin. Il sospetto che non sia stata solo una vacanza è quanto meno legittimo.

(corsport)