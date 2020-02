Mercato, Fonseca fa il difensore

Nessuno dei tre acquisti arrivati a rinforzare la rosa di Fonseca sarà titolare stasera contro il Sassuolo. Il tecnico portoghese ha voluto dire a tutti i costi la sua soprattutto in due delle operazioni di mercato che ha condotto Petrachi: una per l'acquisto di Favilli dal Genoa, l'altra per la cessione in prestito di Cetin. Nel primo caso l'attaccante poteva rientrare in un intreccio di mercato più ampio con la Juventus che coinvolgesse anche Alessio Riccardi della Primavera. Fonseca ha preferito puntare su Kalinic. Per quanto riguarda il difensore, il tecnico portoghese si è imposto affinchè il turco rimanesse a Trigoria, anche per la considerazione non straordinaria che l'allenatore della Roma nutre sia nei confronti di Fazio che di Jesus.

(Corsera)