Mercato da sballo: spesi in A 332 milioni. Inter regina, seguono Napoli e Fiorentina

Polverizzato il record di spesa dello scorso mercato di gennaio per quanto riguarda la Serie A: ben 332,1 milioni spesi in questa sessione a fronte dei 168 di un anno fa. Contando poi i 1120 del mercato estivo si sfiora il tetto del miliardo e mezzo. Inter regina del mercato per qualità e peso dei colpi in entrata, seguono Fiorentina e Napoli.

La Juve, nonostante una rosa completa, si è portata avanti con l'acquisto di Kulusevski. Per il Milan pesa il colpo Ibrahimovic. Fra le altre, la Roma si è distinta per una campagna acquisti molto attenta ai dati anagrafici dei giocatori: giovani di prospettiva, in attesa di scoprire quale sarà la politica di Friedkin.

(gasport)