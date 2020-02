Mamma Zaniolo: "Mancini lo aspetterà"

Francesca Costa, madre di Zaniolo, apre la speranza che il figlio possa recuperare in vista del prossimo Europeo di giugno: "Il ct Mancini gli ha detto di stare tranquilli perchè lo aspetterà". Il giocatore intanto prosegue il suo recupero seguendo i tempi stabiliti dal prof. Mariani, che dopo l'intervento ha detto: "Spero sia disponibile per l'Europeo, ma non possiamo affrettare i tempi". Intanto nuovo incubo per la mamma. Nella notte infatti l'auto della donna è stata danneggiata durante un tentativo di furto: alla vettura è stato staccato lo sterzo mentre la plancia di comando è stata completamente smontata.

(corsera)