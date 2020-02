Mal di testa passato, Fonseca sorride

Le due vittorie contro Gent e Lecce regalano un briciolo di serenità a Fonseca. Il tecnico nel post partita del match vinto con i salentini, ha parlato dell critiche piovute su di lui dopo le ultime tre sconfitte subite in campionato: "Ci sta, sono io il responsabile della squadra. Tocca a me essere equilibrato e capire il momento. In questa fase non mi aspetto di certo dei fiori". Ieri si è vista una Roma leggermente diversa rispetto a quella di giovedì, con Cristante più alto e centrale e soprattutto con i due esterni nel tridente offensivo più attaccanti che ali. È quello probabilmente di cui ha bisogno la Roma, ossia di calciatori che supportino Dzeko a livello offensivo, in primis tirando in porta.

(Il Messaggero)