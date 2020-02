Mai grande con le grandi: Fonseca cambia marcia

Piccola con le grandi, è questo è il trend della Roma targata Paulo Fonseca. A Bergamo, sabato prossimo, ecco allora l’occasione giusta per invertire anche questa brutta tendenza. Guardando la classifica e prendendo le quattro squadre che precedono i giallorossi (Juventus, Inter, Lazio e appunto Atalanta) ci si rende conto che la Roma di Paulo Fonseca non è mai riuscita a vincere una partita contro le stesse. Finora gli scontri diretti sono stati cinque e per i giallorossi sono arrivati tre pareggi (0-0 con l’Inter, doppio 1-1 con la Lazio). E il problema è sempre psicologico, la famosa questione mentale che l’allenatore portoghese ha riportato a galla anche dopo le ultime due sconfitte.

(gasport)