L'Uefa contro le plusvalenze "artificiali". Italiane a rischio?

Dopo la stangata inflitta al Manchester City tremano anche le italiane. Perchè la Uefa ha deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento un fenomeno che coinvolge da vicino alcune big della Serie A: le plusvalenze fittizie. Il Club Licensing Committee sta studiando il dossier e cercherà di trovare il meccanismo più efficace di controllo, da implementare nel prossimo autunno nel regolamento del fair play finanziario. In generale si punta ad arginare un fenomeno dilagante in tutta Europa: il ricorso eccessivo al trading dei calciatori. In Serie A, in cinque anni, sono stati contabilizzati 2,7 miliardi di plusvalenze, molti di più di Bundesliga e Liga e come la Premier che però fattura quasi il triplo. Quando verrà varata, la norma Uefa avrà ricadute inevitabili sui club italiani.

(Gasport)