Non si può non segnare. Atalanta-Roma non finisce 0-0 da 35 anni: era il 30 settembre '84 quando Tancredi si rese protagonista di una grande partita finita a reti inviolate. Quel giorno inoltre finì il gemellaggio tra le due tifoserie: la curva bergamasca infatti inneggiò al Liverpool (che aveva battuto i giallorossi in finale di Champions) e sugli spalti finì in rissa dopo il furto di uno striscione.

(Corsera)