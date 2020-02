Liverani carica: “Giochiamo con coraggio”

IL TEMPO (E. ZOTTI) - All'Olimpico per tentare il colpaccio. Non si nasconde Liverani, che dalla sua squadra si aspetta un'altra impresa dopo aver fermato l'Inter a San Siro e aver ottenuto nove punti nelle ultime tre giornate contro Torino, Napoli e Spal: «Andiamo a Roma per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione del San Paolo, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile». La Roma, nonostante la vittoria ottenuta in Europa League, sta attraversando un momento complicato ma il tecnico dei salentini non si fida: «Pensare ad una Roma stanca sarebbe il più grave errore. I loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni».

Per quanto riguarda la formazione, Liverani deve fare i conti le assenze di Falco, Farias, Babacar e Saponara con il solo Lapadula disponibile tra gli attaccanti di ruolo. L'allenatore dovrebbe quindi optare per un 4-3-2-1 con Barak a centrocampo, poi Mancosu e Shakhov (in ballottaggio con Petriccione) dietro a Lapadula. Se invece dovesse giocare Petriccione in mediana, Barak farebbe il trequartista con Mancosu.