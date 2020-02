L’Europa a tutti i costi

L'obiettivo principale della Roma è qualificarsi alla prossima Champions League. E, oltre al piazzamento tra le prime quattro in campionato, esiste una strada alternativa - ma più difficile - per partecipare alla massima competizione europea. La strada alternativa si chiama Europa League e riparte domani sera all'Olimpico contro il Gent. Contro i belgi del Gent la Roma può riprendere un percorso parallelo per arrivare lo stesso al traguardo che si era prefissata a inizio stagione. Un percorso, però, che premia solo chi quella coppa la vince. È dura. Forse anche di più, durissima. Ma è vietato non crederci o anche solo sperarci.

(Gasport)