L'appello di Kluivert: "Datemi ancora un po' di tempo"

Per Fonseca Kluivert è sempre stato un titolare e rispetto a Di Francesco e Ranieri è stato l'allenatore che più gli ha dato fiducia. Ma il suo rendimento è stato altalenante: "Andar via dall’Ajax è un passo enorme. La gente non capisce le difficoltà, se può ti critica. Dovete darci tempo, non credo sia chiedere troppo", le sue parole in un'intervista rilasciata a Dazn.

“Quando sono arrivato qui ero terribile in fase difensiva, quindi mi sono focalizzato molto su questo. Nella fase di non possesso avevo molti problemi e in Italia devi saper giocare anche per gli altri: se non difendi non vai in campo. Devi dimostrare di essere all’altezza quando hai il pallone, ma anche quando devi recuperarlo”, ha aggiunto.

(Gasport)