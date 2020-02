Lady Nainggolan: "Amo Roma, mi ha salvato la vita"

Ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Claudia Nainggolan, compagna di Radja, ex calciatore della Roma trasferitosi all'Inter per poi fare ritorno nella sua Cagliari. La donna, alle prese con la battaglia più importante della sua vita, si è pronunciata anche sul suo rapporto con Roma e con la squadra della capitale. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Affrontiamo subito l’argomento calcio: arriva la «vostra» partita.

«Vero, confermo. Tutti sanno che di calcio non capisco un granché, ma a Roma ho conosciuto tante persone, sono rimasta legata a tutti, è stata casa mia. Cito Amra Dzeko, una donna splendida».

La Roma l’ha anche aiutata nel suo percorso di cure?

«Amo Roma, mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso, ndr) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata».

(...)

(gasport)