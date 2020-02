La vittoria scaccia-paure. "Ora più fiducia"

La Roma trova un importante successo contro il Lecce di Liverani per 4-0 e, complice anche la vittoria in Europa League contro il Gent, comincia ad allontanare tutte quelle prestazioni negative che avevano caratterizzato il 2020. Protagonista del match, grazie a un gol e un assist, è sicuramente Edin Dzeko, che a fine partita ha analizzato il momento dei giallorossi: "Abbiamo fatto quattro gol e non ne abbiamo preso nessuno. La vittoria contro il Gent e questa con il Lecce ci restituiscono fiducia perché non vincevamo da troppo tempo".

Lo stesso tecnico della Roma, Paulo Fonseca, a fine fare ha elogiato la prestazione dei propri giocatori: "Ero molto fiducioso, perché la squadra si è allenata bene in questi giorni. Ora abbiamo più fiducia e coraggio. Abbiamo fatto i primi trenta minuti in maniera ottima". Adesso i giallorossi se la vedranno ancora una volta con il Gent, questa volta in Belgio però, in una partita a cui grazie a queste due vittorie, forse, arrivano in maniera differente.

(La Repubblica)