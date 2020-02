La Roma vince il primo round

La sorte per una volta sorride alla Roma e consente ai giallorossi di tornare alla vittoria, sia pur con pochi meriti, contro il Gent, che ha giocato meglio ma senza incidere. Finisce con un generoso uno a zero, arrivato grazie alla prima rete romanista di Carles Perez che sta scalando le gerarchie dell'attacco. Fonseca lancia dal primo minuto per la prima volta il baby spagnolo, che ripaga la sua fiducia segnando quasi subito. La Roma si aggiudica così per 1-0 il match d'andata, ma in Belgio servirà una prestazione più convincente per passare agli ottavi.

La nota stonata sono i fischi riservati dal pubblico dell'Olimpico a Pellegrini al momento del cambio.

(Gasport)