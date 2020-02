La Roma si ritrova Friedkin venerdì pronto alla firma

La Roma ritrova il sorriso per la seconda volta consecutiva in casa in questa stagione. Dopo la vittoria di misura contro il Gent in Europa League, i giallorossi si impongono sul Lecce di Liverani con un netto 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Uno dei migliori in campo è stato sicuramente l'armeno, autore anche dell'assist per il primo gol, che garantisce a Fonseca sempre ottime prestazioni; riesce infatti a trovare la via del gol una volta ogni 144 minuti.

La Roma è pronta anche a completare il passaggio societario. Tra giovedì e venerdì infatti inizieranno gli incontri a Houston che porteranno al definitivo passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin.

(La Repubblica)