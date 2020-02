La Roma si è sfasciata: quarto posto a rischio

La Roma vive sulle montagne russe, cade a Sassuolo dopo una grande prova nel derby. E adesso Fonseca ha un problema, una vera e propria crisi d’identità. A Reggio Emilia la Roma è franata al primo soffio di Caputo e Djuricic. Il 4-2 al Mapei dice che i giallorossi non sono gli stessi del 2019, nemmeno la rabbiosa reazione nel secondo tempo assolve Dzeko e soci dalle proprie mancanze. Quella di ieri è la quarta sconfitta dall’inizio del 2020, erano state soltanto 3 nei primi 5 mesi di stagione. La Roma è evaporata nel momento in cui avrebbe dovuto dimostrare che il derby dominato non era stato figlio del caso.

(la repubblica)