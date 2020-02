La Roma ringrazia l'Atalanta ma il 2020 è la fiera degli orrori

L’unica buona notizia per la Roma non è merito suo. Il pari casalingo dell’Atalanta consente ai giallorossi di rimanere in piena zona Champions. Ora la Roma è quinta, a pari punti con i nerazzurri, dietro solo per la differenza reti e con lo scontro diretto distante solamente due settimane. Lo spareggio del 15 febbario a Bergamo diventa quindi decisivo per il quarto posto. La Lazio invece battendo la Spal ha fatto il vuoto: +10 ma con una partita da recuperare, quindi potenzialmente +13. La differenza tra fine 2019 e inizio 2020 è abissale. Preoccupa anche la tenuta della fase difensiva. La Roma in questo 2020 ha subito di media due gol a partita, 1,8 contando le coppe. Un problema fisico, con i tanti infortuni, ma anche mentale: Fonseca nel post Sassuolo ha detto di non sapersi spiegare questi black out. Già venerdì arriva l'occasione del riscatto contro il Bologna.

