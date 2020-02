La Roma femminile a caccia della semifinale

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile a caccia di un pass per la semifinale. Oggi alle 14.30 le giallorosse scendono sul campo della San Marino Academy - squadra di Serie B - nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia (diretta Timvision, Roma Tv e sui canali social del club). L'occasione è ghiotta: considerato il divario tecnico tra le due squadre le ragazze di Bavagnoli hanno la possibilità di mettere in cassaforte il passaggio del turno. La coach - costretta a rinunciare a Serturini fermata dall'influenza - considera la Coppa Italia uno degli obiettivi stagionali ed è intenzionata a schierare l'undici migliore per assicurarsi la qualificazione: "E' fondamentale, crediamo moltissimo in questa competizione, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Ci arriviamo bene, con la giusta testa e mentalità. Il San Marino sta costruendo un grande progetto ed è protagonista in Serie B, non sarà una partita facile, dovremo essere assolutamente concentrate".