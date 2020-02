La Roma è sparita

Per fortuna che la futura proprietà della Roma non era in tribuna ad assistere al tracollo dei giallorossi. Pallotta e Dan Friedkin hanno evitato di vedere una delle peggiori partite della stagione, Mihajlovic ha santificato la sua 13ª panchina stagionale sbancando l’Olimpico con un 2-3 brillante, propiziato dalle reti di Orsolini e dalla doppietta di Barrow, mentre i giallorossi hanno potuto esultare (si fa per dire) solo grazie all’autogol di Denswil e alla rete di Mkhitaryan. Un inverno terribile per gli uomini di Fonseca, che hanno uno score di 2 vittorie (una in Coppa), un pari e 5 sconfitte (una in Coppa). Cifre che mettono davvero a rischio la Champions. Non sorprende, così, che alla fine i tifosi fischino i padroni di casa, rimasti in dieci, a cui non basta l’orgoglio del finale. Una dato per tutti: è dal 2015 che la Roma non vince almeno una partita in casa su 4.

(gasport)