La Cassazione: "Gli ultras volevano condizionare la Juve"

Stando a quanto affermato dalla Cassazione, sono «numerosissimi» gli elementi indicativi di una «azione convergente delle frange estreme della tifoseria, volta a condizionare pesantemente le scelte della società nella distribuzione di abbonamenti e biglietti mediante minaccia anche esplicita di porre in essere iniziative pregiudizievoli per il club, viste anche le sanzioni irrogabili alla società a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti dei propri tifosi». Dunque, nuovo riscontro all'inchiesta della procura di Torino per le estorsioni alla Juventus, inchiesta che ha portato lo scorso 16 settembre all'arresto di 16 ultrà.

La Corte è contraria alla revoca dei domiciliari concessi a uno di loro, Giuseppe Franzo, e ha accolto il ricorso del pm contro l'ordinanza che il 26 settembre lo ha rimesso in libertà.

(La Stampa)