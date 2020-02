Kolarov, la frattura con i tifosi sempre più insanabile

Non sembra destinata a sanarsi la frattura tra Kolarov e i tifosi della Curva Sud. Il serbo, bersagliato dal settore più caldo del tifo dell'Olimpico dolo aver segnato il gol del 4-0 al Lecce, ha ricevuto fischi e un coro pesante nonostante la rete realizzata e la vittoria scaccia crisi della squadra. La posizione dell'Olimpico, però, non è stata unanime perché in molti non hanno gradito il comportamento della Curva esternando il dissenso con gli applausi. «L'intervista l'avrei voluta fare io» sono le parole sussurrate dal giocatore con un sorriso ironico con lo sguardo rivolto a Mkhitaryan che parla con i giornalisti a fine partita. Chissà cosa avrebbe voluto dire il terzino sinistro ai tifosi della Sud...

(Il Messaggero)