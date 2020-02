Insulti razzisti a Barrow: fuori dalla tribuna stampa

Venerdì scorso, durante il secondo tempo contro il Bologna, è stata allontanata dalla tribuna stampa una persona resasi protagonista di atteggiamenti esagitati e soprattutto di frasi a sfondo razzista («Negro di m...») contro Barrow. La scena è andato in scena a pochi passi dagli uomini del club, che hanno subito segnalato l’uomo che è stato successivamente allontanato dagli steward. Dalla verifica sull'accredito però è emerso che non si trattava di un giornalista: il posto era stato richiesto da un «free lance» del mondo della politica, il quale, avendo un posto migliore in tribuna Monte Mario, ha ceduto il suo accredito. Al tifoso non sarà consentito di acquistare biglietti casalinghi per tre anni, mentre al giornalista l’accredito sarà sospeso per un anno.

(Gasport)