In Europa League con il dubbio trequartista: Pellegrini o Miki?

Under e Pellegrini sono usciti acciaccati dalla gara vinta contro il Lecce, ma è probabile che almeno uno dei due scenderà in campo dal 1' anche nella sfida di Europa League contro il Gent. Se il turco potrebbe lasciare il posto a Perez, il numero 7 invece dovrebbe giocare di nuovo dall’inizio, come ha lasciato intuire Fonseca: «Lorenzo l’ho tolto nell’intervallo per non rischiare ma non è infortunato, Cengiz avvertiva questo fastidio ed è uscito dopo un quarto d’ora della ripresa». Se Pellegrini non dovesse farcela spazio a Mkhitaryan come trequartista centrale.

(Gasport)