In ansia per il Cagliari. Il Siviglia in coppa

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari a meno di 72 ore dalla gara giocata in Europa League contro il Gent. Fonseca ha mal digerito la gestione dei calendari, con gli impegni ravvicinatissimi tra coppa e campionato, lamentandosene anche pubblicamente («Assurdo non poter giocare di lunedì»).

Intanto il tecnico ha preso atto dell'avversario che incontrerà agli ottavi di Europa League: sarà il Siviglia di Monchi: «Il Siviglia è una delle squadre più forti della competizione - l'analisi di Fonseca - ha un grande allenatore, è una formazione forte ed esperta, ma ce la giocheremo. Se sarà un vantaggio per noi giocare la prima in trasferta? Se faremo un buon risultato lì, sarà poi meglio per noi fare la seconda in casa».

(La Repubblica)