Il tecnico Thorup: «Vogliamo attaccare»

IL TEMPO - La Roma l’ha studiata sugli spalti dello stadio di Bergamo e ora Thorup, allenatore del Gent, ha intenzione di giocarsi le sue carte: «Dobbiamo giocare all’attacco e fare gol, per realizzare un sogno. Non cambieremo mentalità, anche se la Roma è tra le più forti d'Europa. Crediamo che tutto sia possibile, altrimenti saremmo rimasti a casa». L'unico dubbio di formazione riguarda Depoitre: «Se starà bene giocherà, ma può anche andare in tribuna».