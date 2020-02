Il borsino di Friedkin

Friedkin è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario della Roma. In questi giorni gli advisor del magnate texano stanno terminando gli ultimi passaggi della trattativa prima dell'insediamento ufficiale dell'imprenditore di Houston nelle prossime settimane.

Friedkin dopo il suo ingresso in società dovrebbe confermare Guido Fienga come più alta carica italiana all'interno del club. Discorso diverso per quanto riguarda la posizione di Mauro Baldissoni, legata a doppio filo con la vicenda stadio: negli ultimi mesi il vice presidente - che con la permanenza di Pallotta sarebbe stato destinato ad uscire dal Cda - sta prendendo parte a tutte le riunioni con gli advisor di Friedkin e il suo futuro potrebbe essere ancora all'interno del club giallorosso. Chi invece potrebbe lasciare Trigoria è Petrachi, che negli ultimi mesi ha perso appeal e in caso di mancata qualificazione alla Champions potrebbe lasciare la Capitale. Nessun pericolo invece per Fonseca: all'interno del club il lavoro del tecnico è stato molto apprezzato e la sua conferma appare scontata.

(corsport)