Il blitz di De Rossi: “Così sono riuscito a imbucarmi nella mia curva”

Lo aveva promesso, che avrebbe visto la sua Roma dalla Curva Sud. E Daniele De Rossi lo ha fatto. Quattro ore nelle mani della truccatrice, l’equivalente di due partite e mezzo. Poteva farlo senza camuffarsi, è capitato altre volte che un calciatore andasse in curva con gli ultrà, ma la differenza è che De Rossi non voleva fare il vip, ma proprio il tifoso. Accanto agli amici Mastandrea e Zoro, più tanti altri che non sapevano che l’esagitato al loro fianco era lui. Da quando è tornato dall’Argentina, De Rossi tiene un profilo basso, sa che le domande sull’addio alla Roma potrebbero riaprire polemiche e la ferita è ancora aperta. Così ha ideato il blitz all’Olimpico, “Mi sono imbucato”. A rivelare al mondo il trucco è stata la moglie con un post su Instagram, raccogliendo like dai tifosi di tutte le squadre.

(corsera)