I romanisti e un dilemma da 24 maggio: Juve o Lazio?

Per i romanisti tifare Juventus è l'ultima abiezione, l'infimo gradino che non si dovrebbe mai scendere. Eppure nell'attuale, sanguinosa contingenza davanti al combinato disposto "catastrofe Roma-apoteosi Lazio" confesso di crogiolarmi in pensieri disgustosi. Poiché c'è qualcosa di ancora più raccapricciante dell'autogol di Pau Lopez che ci ammazza un derby praticamente vinto ed è l'ipotesi dello scudetto a quelli là [..]. Tra i tifosi giallorosi c'è anche chi paventa una riposta nell'ultima giornata di campionato del 24 maggio quando la Roma ospite dello Stadium, scansandosi nel caso alla Juventus servisse vincere per accaparrarsi l'undicesimo scudetto. [..] Con un soprassalto di dignità penso che: 1) tifare peri nostri aguzzini è l'ultimo rifugio degli sfigati. 2) Se quelli là si dannano l'anima su ogni pallone, è giusto che vengano premiati. Poi però trovo che sarebbe meraviglioso restituirgli, con gli interessi, quello striscione canaglia che nel 2010 ci dedicarono, a parti invertite, dopo essersi loro scansati proprio con l'Inter: "Oh Nooo".

(Il Fatto Quotidiano - A. Padellaro)