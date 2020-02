I dubbi di Smalling: «Riscatto? Solo ad obiettivi raggiunti»

Nonostante sia diventato già un leader della Roma, la permanenza di Smalling a Trigoria a fine stagione è tutt'altro che scontata. E lo stesso Smalling non si sbilancia in merito: «Restare a Roma? Sì, credo che il piano a inizio stagione fosse di contribuire il più possibile alla squadra e poi, in caso di una buona annata e traguardi raggiunti, discuterne. Sono stato più che felice della mia prima metà di stagione, ora dobbiamo andare avanti così, spingere e chiudere la stagione alla grande perché abbiamo molto per cui lottare. La priorità era trovare il campo con continuità, ma la mia famiglia si è stabilita qui, io sto imparando la lingua e la cultura, è qualcosa di cui hai bisogno per prendere il massimo». Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, i tifosi giallorossi si augurano vivamente continui ad essere nella Roma.

(Gasport)