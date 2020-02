GENT-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LR24.IT - Impegno da dentro o fuori per la Roma, che contro il Gent va alla ricerca della qualificazione agli ottavi di Europa League, si ripartirà dall'1-0 dellìOlimpico. Non cambierà molto Paulo Fonseca, che si affiderà ancora una volta a Mkhitaryan sulla trequarti e ad Edin Dzeko in avanti. Il dubbio del portoghese è sulla corsia di destra: in difesa si giocano una maglia Santon e Spinazzola; mentre in avanti Perez è in vantaggio su Under.

Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani nazionali:

IL MESSAGGERO - Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT - Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA - Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

