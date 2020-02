Gabigol e Gerson rinati: il Flamengo vola con loro

Gabigol e Gerson stanno facendo la fortuna del Flamengo. In Italia non hanno lasciato il segno, rispettivamente all’Inter e a Roma e Fiorentina, ma sono stati protagonisti con il Flamengo l’anno scorso e si confermano alla grande in questo avvio di stagione in Brasile. Con le loro reti, il Flamengo ha completato un mini Triplete in pochi giorni. In questo avvio di stagione, nel giro di dieci giorni ha già messo in bacheca tre titoli. Prima la Supercoppa nazionale il 16 febbraio: da campione in carica, ha battuto l’Atlético Paranaense, vincitore della Coppa del Brasile. Poi ha conquistato la Coppa Guanabara, corrispondente alla prima fase del campionato dello stato di Rio, superando il Boavista sabato scorso. Quindi la Supercoppa Sudamericana al quale vanno aggiunti lo scudetto brasiliano e la Libertadores nel 2019.

(Gasport)