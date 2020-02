Friedkin studia i dirigenti. Ma la firma slitta ancora

E' andata in scena ieri negli uffici giallorossi all'Eur la prima riunione operativa della nuova Roma, che dovrebbe portare presto Dan Friedkin ad essere il nuovo presidente del club. I tempi si sono un po' allungati e il "signing" del contratto preliminare, che era atteso per metà febbraio, arriverà probabilmente alla fine del mese. Nessun intoppo, solo uno studio più accurato dei possibili accordi.

Ieri in rappresentanza del club erano presenti Fienga, Baldissoni, Calvo, Zubiria, Petrachi e Cavallo, per il gruppo Friedkin invece c'erano gli uomini di fiducia, su tutti Marc Watts, Eric Williamson e Brian Walker. Dovrebbe essere garantita la continuità aziendale dell’attuale management giallorosso, monitorato è il ds Petrachi. Si è parlato, inoltre, di futuro: prospettive, mercato, Champions League, conti da risanare e strategie commerciali. Non c'è stata invece nessuna videoconferenza con Boston. Le parti si aggiorneranno anche oggi, considerando che la delegazione americana resterà a Roma fino a venerdì sera.

(Gasport)