Friedkin manda in campo la squadra di legali e dirigenti

Nella giornata di ieri negli uffici giallorossi di Viale Tolstoj si sono presentati i legali che rappresentano gli interessi di Dan Friedkin. Gli advisor hanno lavorato tutto il giorno con i legali della Roma per completare il passaggio societario, che dovrebbe avvenire ufficialmente tra una decina di giorni. Le uniche sorprese purtroppo per la Roma arrivano da campo, dove la squadra di Fonseca ha conquistato solo cinque punti sui quindici disponibili. Venerdì si torna subito in campo contro il Bologna, e la i giocatori sono tornati in campo ieri a Trigoria per svolgere l'allenamento agli ordini di Nuno Campos e non Fonseca. Il portoghese era infatti a Coverciano per le premiazioni della Panchina d'Oro 2019.

(corsera)