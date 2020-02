Friedkin, la valutazione degli asset strategici è conclusa

La sede dell'Eur, in questo momento, resta il centro nevralgico del mondo Roma, è li che sta proseguendo la trattativa per la cessione del club giallorosso. Lo studio è di fatto terminato. C’è una parola chiave che si sente spesso sulle bocche degli uomini di Friedkin: «fair value», che poi in italiano va tradotto come equo valore. Ecco, si sta discutendo proprio di che valore dare a tutti gli asset strategici della trattativa (che poi vuole dire dare una valutazione in milioni di euro). E gli uomini del magnate texano, Watts e Williamson, dovrebbero restare a Roma fino a domani e secondo qualcuno saranno stasera allo stadio per Roma-Bologna.

(gasport)