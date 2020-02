Fonseca vota per la Premier: «Teniamo Smalling e Miki»

Paulo Fonseca vota per la Premier League. Per il tecnico portoghese, infatti, Smalling e Mkhitaryan devono restare alla Roma: saranno loro i primi due obiettivi di mercato per la prossima stagione. L'inglese è diventato leader della difesa, l'armeno ha dovuto combattere a lungo con gli infortuni ma quando è stato a disposizione ha dato un grande contributo (5 gol e 2 assist in 724 minuti in campionato). Fonseca ha espresso il desiderio a Sky Sports Uk: "Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United. Miki ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. Se resta a fine stagione? Vediamo. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei anche lui alla Roma".

"Considerando come mi sono sistemato e l’amore che ho sentito da parte dei tifosi ma da tutti in generale a Roma, sarà una decisione interessante da prendere. Qualche compagno mi ha detto che se dai tutto sul campo, l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. È esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo avvertito. Potrei restare a lungo", le parole del difensore inglese.

