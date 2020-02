Fonseca, un sorso dal bicchiere mezzo pieno

Fonseca si accontenta dopo la vittoria per 1-0 arrivata contro il Gent: «La cosa più importante era vincere e non prendere gol. Ci siamo riusciti. Poi non abbiamo fatto una partita di qualità ma la squadra deve prendere fiducia. Ho visto i ragazzi impegnarsi, con la voglia di cambiare questo momento-no. Va bene così». La Roma non ha mantenuto la porta inviolata anche grazie alla generosità del Gent e all'imprecisione dei suoi attaccanti, che affronterà di nuovo tra una settimana nel match di ritorno: «Se non difendiamo bene non possiamo fare la partita che abbiamo fatto. Penso sempre che il miglior modo di difendere è avere la palla ma per fare questo abbiamo bisogno di giocatori con fiducia. Adesso non lo possiamo fare, non mi sono piaciuti i retropassaggi a Pau Lopez, abbiamo rischiato troppo». Anche perché degli errori nel fraseggio, soprattutto in avvio d'azione, ad un certo punto s'è perso il conto: «È vero - ammette - non dobbiamo rischiare tanto in questo momento. Siamo abituati a giocare in un certo modo ma senza fiducia non possiamo rischiare così tanto perché le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. L'importante è stato comunque vincere».

(Il Messaggero)