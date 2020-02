Fonseca, terapia di gruppo. Petrachi affronta Dzeko

Ieri a Trigoria Fonseca ha parlato con la squadra, mentre il ds Petrachi si è dedicato a Dzeko. L'allenatore giallorosso ha bocciato la prestazione contro il Sassuolo, mostrando la sua profonda delusione per l'atteggiamento superficiale della squadra, tesi sostenuta anche da Petrachi nei colloqui con alcuni giocatori. E venerdì contro il Bologna, con Pellegrini squalificato, va inserito Pastore a centrocampo. Attenzione alla soluzione Mancini in mediana con Fazio in difesa accanto a Smalling. In attacco si candida Perotti per un posto da titolare.

Intanto le parole nel postpartita di Dzeko («I giovani non devono vivere per 2-3 partite, bisogna fare sempre di più») hanno indispettito Petrachi che si è sentito chiamato in causa e ha contestato proprio al bosniaco lo sfogo. Alla squadra e ai dirigenti, invece, non è piaciuta la sfuriata del ds nell'intervallo del match col Sassuolo. Infine, ieri il club ha ufficializzato la nuova lista per l'Europa League, dopo le operazioni di mercato di gennaio in entrata e uscita: dentro Cetin, Villar e Perez, fuori Jesus, Zappacosta e l'infortunato Zaniolo. Non presenti neanche Bruno Peres e Ibanez.

(Il Messaggero)