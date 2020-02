Fonseca striglia la squadra, Diawara in stand-by

Fonseca, ieri in un colloquio chiaro e schietto, ha ribadito alla squadra che l'atteggiamento contro il Sassuolo non gli è piaciuto: troppa superficialità e troppi cali di tensione nei passaggi chiave. Il portoghese vuole dunque un cambiamento di mentalità, chiedendo ai giocatori concentrazione fino alla fine della stagione. In precedenza, invece, il ds Petrachi ha avuto un confronto personale con Dzeko dopo le dichiarazioni del bosniaco nel postpartita di Sassuolo-Roma: chiarimento avvenuto e nessuna multa per l'attaccante.

Mentre Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in parte in gruppo, Spinazzola ha qualche fastidio fisico. Diawara, invece, non ha avvertito fastidi nei test atletici di ieri e proseguirà con la terapia conservativa per altri 15 giorni, prima di aumentare i carichi di lavoro. Se il rischio operazione sia stato davvero scongiurato, si capirà solo quando il centrocampista inizierà ad allenarsi.

(Gasport)