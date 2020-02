Fonseca si accontenta: «Questi siamo»

Fonseca, nel post partita del match con il Gent, ammette che nella Roma qualcosa da cambiare: «È una squadra che può essere migliorata, ma non è facile avere stabilità quando ci sono continui infortuni. All'inizio della stagione ne abbiamo avuti tanti e negli ultimi tempi Diawara era tra i migliori in campo e si è infortunato, così come Zaniolo». Non un alibi, ma una constatazione come quella legata al fatto che la Roma pur giocando l'Europa League di giovedì non abbia mai disputato una gara di campionato di lunedì: «È assurdo, i giocatori ne risentono. Scenderemo in campo tra meno di settantadue ore non capisco il perché».

(Il Messaggero)