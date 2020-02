Fonseca: "Roma, difendersi non basta. In Europa serve coraggio"

In Europa non ci si può solo difendere. Per andare avanti serve una Roma ambiziosa“. Paulo Fonseca non usa , come il collega del Gent, la frase “partita della vita”, però non ci va lontano: “Sarà una partita importantissima, vogliamo passare il turno. Dobbiamo giocare con coraggio, pensando che la partita di andata è finita 0-0 e non 1-0. Il Gent è molto forte e in questa stagione non ha mai perso in casa"

I dati della Roma, in questo senso, sono confortanti. I giallorossi sono andati in gol in 29 partite stagionali su 34 e lo hanno fatto sempre in Europa League, dove hanno perduto solo una volta, contro il Borussia Moenchengladbach, ma per 2-1, un risultato che se ottenuto stasera li qualificherebbe per la regola del gol segnato in trasferta. L’Europa, per Fonseca, è una boccata di aria fresca:

(corsera)