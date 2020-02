Fonseca, passaggio e polemica: «Perchè in campionato non giochiamo lunedì?»

Fonseca è contento per il passaggio del turno, ma riconosce le difficoltà incontrate dalla sua squadra durante la gara pareggiata con il Gent:«L’obiettivo era qualificarsi e ci siamo riusciti - dice l’allenatore giallorosso - È stata una partita difficile, perché il campo era molto pesante e il Gent è una squadra forte. Non è un caso che in casa non perda da tanto tempo. Giocano in profondità, sempre nei corridoi, e sono molto fisici. Ma ripeto, l’obiettivo era qualificarsi». Il tecnico invece polemizza sulla data del prossimo match di campionato in casa del Cagliari, in programma domenica alle 18: «Non capisco perché in Italia le squadre impegnate in Europa League non possano mai giocare di lunedì - chiosa con un sorriso amaro Fonseca - penso dipenda dalle tv, non abbiamo la forza di cambiare questa situazione, ma è assurdo. I giocatori non sono robot ed è difficile recuperare senza avere neanche le 72 ore previste dal regolamento. Soprattutto dopo aver giocato su un campo pesante come questo».

(Gasport)