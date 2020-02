Fonseca tira dritto. Il tecnico portoghese, considerato il momento delicato attraversato dalla Roma, ha deciso rispondere alle parole del d.s. Petrachi, che sottendevano sovrapposizioni di ruoli, e per questo avvisa: «Sono totalmente concentrato sull’Atalanta e non voglio commentare le parole di Petrachi. Penso che in questo momento non c’è nessun problema, nessuna divisione. Siamo uniti e stiamo lavorando per fare una buona partita».

(Gasport)