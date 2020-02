Fonseca: “Impossibile vincere se difendiamo in questo modo”

Cade ancora la Roma in questo 2020. Un altro disastro romanista. Dopo la buona prestazione nel derby, la formazione giallorossa ha perso male a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In questi giorni Fonseca avrà parecchio su cui riflettere: “Nel primo tempo non c’eravamo, è impossibile vincere quando difendiamo in questo modo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che non dovevamo farli giocare perché hanno qualità offensiva. Ogni volta che hanno attaccato hanno fatto gol. Non è possibile per una squadra avere 45 minuti come quelli che abbiamo fatto ed in cui non abbiamo proprio giocato. Per me è un problema mentale, dopo il secondo gol non siamo stati equilibrati, i giocatori hanno perso la testa“

(corsera)