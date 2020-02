Fonseca: "Il metro arbitrale qui non è lo stesso per tutti"

Cancellare e ripartire. Questo è quello che Paulo Fonseca chiede alla Roma, ma anche a se stesso, a cominciare dall’anticipo di questa sera contro il Bologna (ore 20.45, arbitro Guida). L’analisi del portoghese è lucida, senza tentazioni auto-assolutorie: “Non è stato solamente un errore di mentalità, sulla quale stiamo lavorando, ma anche tattico, dove ho sbagliato io, e tecnico, dove hanno sbagliato i calciatori” . L’argomento caldo, dopo l’espulsione di Pellegrini a Reggio Emilia, è il tipo di arbitraggio che il tecnico portoghese ha trovato in Serie A: “Noi, contro il Sassuolo, non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato ma perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare degli arbitri, ma devo dire che mi è difficile capire perché una squadra come la Roma prenda così tanti cartellini gialli.”. I dati del campionato sono questi: la Roma ha commesso 322 falli (quinta), che hanno portato a 57 ammonizioni (settima) e 5 espulsioni (terza). La Lazio ha lo stesso numero di ammonizioni anche se ha commesso 267 falli, cioè 55 in meno.

(corsera)